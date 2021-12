Soldi o mettiamo in rete video e foto con te in atteggiamenti intimi: arrestati In carcere un 35enne ed un 49enne di Cusano Mutri

Come potessero pensare di poter spillare tutti quei soldi a quella ragazza, di cui conoscevano le condizioni economiche non certo agiate, resta un mistero spiegabile, forse, con la voglia di uno di loro di vendicarsi per il no a riprendere una relazione sentimentale. Una storia costata il carcere ad un 35enne ed un 49enne di Cusano Mutri, titolari di imprese, ai quali sono state contestate le ipotesi di reato di stalking e tentata estorsione.

Sono contenute nell'ordinanza chiesta dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino, ed adottata dal gip Maria Di Carlo, in una indagine avviata lo scorso 11 ottobre, quando ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannnita si era presentata una 25enne, in precedenza legata ad uno degli uomini. A

veva consegnato una pen-drive nella quale erano custodite le registrazioni di due telefonate nelle quali la persona all'altro capo del filo l'avrebbe minacciata di mettere in rete foto e video della donna mentre era in atteggiamenti intimi. Un rischio che avrebbe potutto evitare se avesse sborsato una somma di denaro lievitata dai 20 mila euro pretesi a giugno ai 107mila e ai 130mila di ottobre. Lo scorso 8 novembre, poi, era stata incendiata, per fortuna in modo parziale, la Panda della mamma della 25enne.

I due indagati, arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, sono difesi dagli avvocati Antonio Barbieri, Carmelina Mastrillo e Marcellina De Pasquale.