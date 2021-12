Condannato per droga a 5 anni e 9 mesi, arrestato dalla Mobile In carcere Michele Delli Carri, 59 anni, di Benevento, fermato dalla Mobile

Cinque anni e 9 mesi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' la pena complessiva che deve scontare Michele Delli Carri, 59 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile e condotto in carcere. Per lui anche una multa di 16mila e 500 euro.

La condanna è relativa a due vicende del 2017, costate l'arresto all'allora 55enne. Nella prima occasione, dopo aver assistito alla cessione di una dose di 'roba', gli agenti fecero irruzione nella sua abitazione e scoprirono, nascosti nel manico metallico di una scopa.