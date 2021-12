Tre persone a bordo di una Fiat Panda con arnesi per furti: denunce e sequestri Napoletani bloccati dalla Squadra mobile e dagli agenti delle Volanti in via Addabbo a Benevento

I furti messi a segno nelle ultime settimane a Benevento e in vari centri della provincia ha inevitabilmente fatto alzare l'asticella dell'allarme sociale tra i cittadini. Ed è per questo che da giorni le forze di Polizia sono impegnate in continui controlli e pattugliamenti che in città hanno riguardato anche via Fratelli Addabbo, nei pressi dell'ospedale San Pio, teatro di alcuni colpi dei ladri.

Nel tardo pomeriggio, però, gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno bloccato una Fiat Panda con tre napoletani a bordo, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati cosiddetti predatori e trovati in possesso di inequivocabili arnesi per lo scasso.

Tutto è avvenuto intorno alle 17 quando una pattuglia in borghese della Mobile hanno notato la Panda di colore nero percorrere a bassa velocità via Addabbo. È stato a quel punto che è scattato l'allarme e, con il coordinamento della Sala operativa della Questura di Benevento, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti. I poliziotti, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo hanno quindi deciso di bloccare il veicolo. Tutti gli occupanti erano sprovvisti di documenti e per questo sono stati trasferiti in Questura per l'identificazione. Durante la perquisizione all'interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un “piede di porco”, solitamente utilizzato per forzare porte anche blindate, due scaldacollo e due berretti, utili per travisarsi, due chiavi inglesi di grosse dimensioni, un grosso martello in metallo, una mazzola di ferro di grosse dimensioni, uno scalpello a punta ed una leva in ferro di 53 centimetri e un grosso cacciaviti che invece aveva indosso una delle persone fermate. Per tutti è scattata la denuncia e il foglio di via obbligatorio.