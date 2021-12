Due auto in fiamme nel parcheggio sottostante il castello di Limatola Distrutte dal fuoco una Seat Cordoba ed una Toyota Aygo lasciate in sosta l'una accanto all'altra

Due auto in fiamme questa sera all'interno del parcheggio utilizzato anche da chi visita i mercatini nel Castello di Limatola. I veicoli erano stati lasciati in sosta all'interno dell'area quando sono divampate le fiamme che sono state notate da altre persone presenti nell'area e che hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Telese Terme, Bonea e finanche due mezzi dal comando provinciale di Caserta arrivati in ausilio. Ad essere interessate dal fuoco una Seat Cordoba ed una Toyota Aygo in sosta l'una accanto all'atra. I vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si propagassero ad altri veicoli ed hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Telese Terme. Durante un primo sopralluogo non sono state rinvenuti elementi ulti a stabilire la natura del rogo. Secondo una primissima ipotesi non è escluso si possa trattare di un incendio accidentale che ha poi interessato il secondo veicolo.