Sequestro di 'botti' a Paduli, due persone arrestate dalla finanza Doppia operazione delle fiamme gialle: un indagato in carcere, l'altro ai domiciliari

Primi sequestri di fuochi pirotecnici illegali. Li ha operati, nel corso di due distinti interventi, la guardia di finanza a Paduli, dove sono state arrestate due persone del posto: il 50enne Piero Colangelo ed il 40enne Ruggiero Messere.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme gialle sono entrate in azione in due diverse zone del paese, dove hanno rinvenuto, complessivamente, un ingente quantitativo di ordigni artigianali evidentemente pronti ad esere immessi sul mercato in vista delle prossime festività natalizie.

I 'botti' sono stati trasportati presso il comand provinciale di via Bologna, mentre Colangelo e Messere sono stati dichiarati in arresto: su disposizione del sostituto procuratore Assunt Tillo, il primo è stato trasferito in carcere, l'altro sottopOsto ai domiciliari. Colangelo è difeso dall'avvocato Fabio Russo, Messere dall'avvocato Domenico Vessichelli.

(foto di repertorio)