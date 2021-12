Procuratore aggiunto, sono 14 i candidati a succedere a Conzo Tra i concorrenti anche magistrati che lavorano o hanno operato già a Benevento

Sono quattordici i magistrati che hanno presentato domanda per il posto di procuratore aggiunto di Benevento, lasciato libero da Giovanni Conzo, alcuni mesi fa, dopo il trasferimento, con lo stesso incarico, a Roma.

Si tratta dei dottori Paolo Itri, Pietro Polidori, Maria Cristina Ribera, Antonio Clemente, Mario Canale, Roberto Lenza, Gianfranco Scarfò, Mario Dovinola, Maria Amalia Capitanio, Francesco Raffaele, Patrizia Filomena Rosa, Francesco De Falco, Anna Frasca, Giacomo Enrico Infante. Un elenco nel quale figurano toghe che hanno già lavorato o lavorano nel capoluogo sannita, che operano presso la Dda di Napoli e alcune Procure.

Come si ricorderà, il dottore Conzo si era insediato alla fine di luglio del 2015. Proveniva dalla Direzione distrettuale antimafia, era stato scelto all'epoca tra tredici concorrenti come procuratore aggiunto a Benevento, dove, fino al marzo del 2017, quando il ruolo era stato assunto dal procuratore Aldo Policastro, aveva diretto, come reggente, l'ufficio inquirente.