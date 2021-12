False promesse di assunzioni alla Maugeri, a gennaio la sentenza Due imputati, nel 2017 lo scoppio dell'inchiesta

Il prossimo appuntamento in aula è in programma il 18 gennaio, quando, dopo l'esame di un imputato, lo spazio sarà riservato alla discussione ed alla sentenza del giudice Sergio Pezza nel processo a carico di Riccardo Massini (avvocato Gabriele Nuzzi), 67 anni, medico, di Telese Terme, che ha già risposto alle domande, e Giuseppe Varesi (avvocato Marcello D'Auria), 58 anni, di Foglianise, impiegato.

Si tratta delle due persone che il 12 luglio del 2017 erano finite agli arresti domiciliari – poi erano tornate in libertà- nell'inchiesta del sostituto procuratore Francesca Saccone e dei carabinieri del Nas di Salerno sulla promessa di assunzioni, in cambio di denaro, alla clinica Maugeri di Telese Terme, estranea all'intera vicenda.

Una storia non dissimile da altre registrate nella nostra provincia, che nella ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti racconta da una parte la disperata ricerca di lavoro e, dall'altra, il ricorso alla 'scorciatoia', alla strada più semplice che si spera di percorrere.

Nel mirino dell'inchiesta ci sono 185mila euro che sarebbero stati sborsati per assicurarsi un'occupazione presso clinica telesina. Una prospettiva che non si era mai concretizzata, alimentata, secondo l'accusa, millantando amicizie importanti alla Regione Campania, da remunerare per l'interessamento, e con falsi colloqui, falsi documenti inviati a Napoli, false determine dirigenziali di immissione nel ruolo e di convocazione dei candidati.

Una trentina le parti civili, rappresentate dagli avvocati Giuseppe Maturo, Giuseppe Francesco Massarelli, Alessandro Tanzillo, Maria Rosaria Di Nuzzo, Alessia Tuccillo e Rosanna Mazzeo.