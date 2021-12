Un'auto da una donna con passaggio di proprietà falso, prescritto Sentenza della Corte di appello. E un'imputata assolta dall'accusa fi furto di energia elettrica

Era stato condannato a 6 mesi, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per falso: un'accusa che in appello è stata dichiarata prescritta, così come era avvenuto, ma in primo grado, nel luglio del 2019, anche per quella di truffa. E' la sentenza nel processo a carico di Annio De Luca (avvocato Luca Russo), 54 anni, di Benevento.

I fatti risalivano al 2011: secondo gli inquirenti, avrebbe presentato ad una donna – è stata rappresentata dall'avvocato Tommaso Longobardi- una carta di circolazione che avrebbe falsificato con l'apposizione di una targhetta della Motorizzazione civile attestante l'avvenuto passaggio di proprietà in suo favore d una Opel Corsa. In questo modo avrebbe indotto in errore la malcapitata, facendosi consegnare l'auto.

ACCUSATA DI FURTO DI ENERGIA ELETTRICA, ASSOLTA

Assolta per non aver commesso il fatto. Così il giudice Rotili al termine del processo a carico di Maria Ruotolo (avvocato Stefano Melisi), di Montesarchio, accusata di furto aggravato di corrente elettrica per circa due anni ed un importo stimato in diverse migliaia di euro. I fatti contestati andavano fino al 2017, l'imputata è stata difesa dall'avvocato Stefano Melisi.