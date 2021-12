Due pensionate nel mirino dei truffatori, quattro persone denunciate Un raggiro sventato un altro andato a segno. Militari in azione a Telese e San Giorgio la Molara

Una truffa sventata, un'altra andata a segno ma i presunti autori sono stati fermati e denunciati dai carabinieri. Sono quattro le persone, tutte provenienti dalla provincia di Napoli, fermate dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e dai colleghi della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo in seguito a due episodi distinti avvenuti nella giornata di ieri. Truffe ai danni delle persone anziane che, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, purtroppo, fanno registrare un sensibile aumento in termini di episodi.

Il primo episodio, per fortuna non andato a segno, è stato registrato a Telese Terme. Secondo la ricostruzione operata dai militari, una 81enne era stata contattata da due persone con il solito “modus operandi”, ovvero la la consegna di un pacco per il nipote dietro il pagamento di 4mila euro. Al telefono la pensionata ha manifestato l'intenzione di accettare la consegna ma appena chiuso la comunicazione con il balordo che le aveva propinato la solita storiella, ha immediatamente allertato il 112. La donna, per fortuna, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione sul fenomeno costantemente promosse dall'Arma e dalle altre forze di polizia, si è resa conto dell'inganno ed ha quindi deciso di chiedere assistenza ai militari. Dalla centrale operativa 112 è quindi scattato il piano contro le truffe ed altri reati predatori. Giunti nei pressi dell'abitazione i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Valle Telesina hanno bloccato una persona ritenuta essere il finto corriere che viaggiava a bordo di un’autovettura Ford Fiesta in compagnia di un'altra persona. Per entrambi è scattata la denuncia per tentata truffa. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato il telefono cellulare usato per contattare l’anziana che ora sarà sottoposto ad una serie di accertamenti.

Da Telese Terme a San Giorgio la Molara dove i carabinieri della locale Stazione, con i colleghi di San Marco dei Cavoti e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato un 32enne ed un 22enne, sempre del napoletano e già noti alle Forze dell’Ordine per truffa. In questo caso, infatti, i due sono indagati per aver preso 2mila euro ad una pensionata di San Giorgio la Molara. Dopo la segnalazione di una Fiat Idea usata per commettere la truffa i militari sono riusciti a rintracciare e fermare l'auto lungo la Statale Fortorina 212 nel territorio di Pesco Sannita. I due uomini che erano a bordo sono stati identificati, grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati ed al riconoscimento da parte della vittima. Uno dei due autori si era spacciato per amico di un suo nipote incaricato di riscuotere circa duemila euro per ritirare un pacco presso il locale ufficio postale, mentre l’altro complice lo attendeva in macchina. Anche in questo caso sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni cellulari utilizzati dai malfattori. Nel corso della stessa operazione il conducente dell’auto è stato anche denunciato perché, pur manifestando, secondo l'accusa, alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, aveva rifiutato di sottoporsi al relativo accertamento con conseguente ritiro della patente di guida.

A carico dei denunciati sarà anche proposta al Questore di Benevento l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel comune di San Giorgio la Molara.