Appalti Autostrade. Confindustria: vicini a Rillo e fiducia nella magistratura Gli industriali sanniti sull'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di 4 persone

“In merito alla notizia di questa mattina relativa ad indagini condotte nei confronti di un proprio Vice Presidente, Confindustria Benevento esprime massima fiducia nell’operato della magistratura e vicinanza al collega imprenditore Fulvio Rillo.

In attesa che i fatti vengano accertati e chiarirti e che le indagini facciano il loro corso, si invita alla prudenza onde evitare processi fuori dalle aule deputate”. Così in una nota Confindustria Benevento interviene dopo l'arresto di quattro persone con l'ipotesi di reato di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in ordine all’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. avente un importo di oltre 75 milioni di euro.