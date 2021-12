Inchiesta appalti. Autostrade Spa: immediata sospensione persone coinvolte In attesa dell’esito delle indagini, Aspi si riserva ogni necessaria azione a propria tutela

“In merito alla notizia sulle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Benevento su un appalto da oltre 75 milioni di euro destinato a interventi sulle pavimentazioni autostradali nell’area campana, Autostrade per l’Italia nelle prime ore del mattino, preso atto dell’informativa ricevuta dagli organi inquirenti di Benevento - e nel pieno rispetto delle procedure interne emesse nell’ambito del piano di trasformazione aziendale - ha provveduto, in via cautelativa, alla immediata sospensione degli incaricati di pubblico servizio coinvolti nelle indagini. La società si rende fin da ora disponibile a fornire la massima e necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie affinché la vicenda venga chiarita nel più breve tempo possibile”.

Così in una nota ufficiale Autostrada per l'Italia dopo l'inchiesta della Procura sannita che ha portato all'arresto di quattro persone.

“Autostrade per l’Italia, in qualità di parte lesa dal presunto operato degli incaricati coinvolti nell’illecito, si riserva di adottare ogni altra eventuale azione a tutela propria e di tutti gli stakeholders aziendali. Contestualmente e compatibilmente con le indagini in corso, ASPI ha attivato le azioni di governance necessarie e previste per garantire la piena gestione delle attività aziendali, in continuità e completa trasparenza.

In via preventiva – spiegano ancora dalla Spa -, in attesa dell’esito delle indagini, la ATI aggiudicataria dei lavori di pavimentazione in area campana - con un contratto di due anni non ancora avviato, la cui validità operativa era infatti prevista a partire dal 2022 – è stata al momento sospesa dall’incarico oggetto del contratto e sono in corso le valutazioni per garantire l’esecuzione dei lavori, anche considerando la società in house e previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. La società esprime piena fiducia nell’esecuzione delle indagini per una rapida definizione della vicenda”