Inchiesta appalti Autostrade, l'Ance: "vicinanza umana al collega imprenditore" "Fiduciosi che la magistratura possa al più presto fare chiarezza sulla vicenda”

Dopo Confindustria Benevento anche l'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili del Sannio esprime “vicinanza umana al collega imprenditore, Fulvio Rillo, fiduciosi che la magistratura possa al più presto fare chiarezza sulla vicenda”. Riferimento ovviamente in merito all'arresto di quattro persone con l'ipotesi di reato a vario titolo di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in ordine all’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. avente un importo di oltre 75 milioni di euro.