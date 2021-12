Camera penale e riforma giustizia: confronto tra docenti, magistrati e politici Il convegno a Telese Terme

E' stato il Grand Hotel di Telese Terme ad ospitare il convegno, organizzato dalla Camera penale di Benevento -presieduta dall'avvocato Simona Barbone-, in collaborazione con il Comune di Telese Terme, sulle “incerte prospettive della nuova giustizia penale.

Le questioni aperte dalla Riforma Cartabia”.

All’evento, che si inserisce nell’ambito dei corsi di formazione professionale e di approfondimento scientifico e culturale organizzati dalla Camera penale per il 2021, hanno partecipato Antonella Marandola, ordinario di Procedura penale presso l’Università degli Studi del Sannio, il parlamentare Catello Vitiello, componente Commissione Affari costituzionali della Camera, e Luigi Levita, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli.

I relatori si sono confrontati in un vivace dibattito sui punti critici della legge n°134/2021, meglio nota come Riforma Cartabia. delinenado gli scenari possibili per il futuro della giustizia penale.