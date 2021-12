Guida in stato di ebbrezza e incidente, condanna annullata per un 40enne La sentenza della Cassazione

Annullata dalla Cassazione la condanna a mesi e ad una ammenda di 1300 euro, per guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, per un 40enne di Vitulano, difeso dall'avvocato Domenico Russo.

Una sentenza pronunciata nel novembre del 2016, confermata nel giugno del 2019 dalla Corte di appello, annullata senza rinvio dalla Suprema Corte perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione ritenendo le ragioni difensive - queste le motivazioni della decisione - “espressione di difese tecniche degne di essere considerate, sopratutto in relazione al profilo di nullità dedotta per mancato avviso ai sensi dell’art.114 disp. att. cod.proc.pen. in presenza di richiesta di accertamenti sanitari tossicologici giustificati dalla necessità di acquisire la prova del reato nei confronti di persona sottoposta alle cure mediche del caso. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il suddetto avviso è dovuto al conducente quando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale medico non avrebbe autonomamente espletato”.