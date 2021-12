Cena con una coppia, poi cerca di rapinarla: giovane condannato Rito abbreviato: 1 anno e 4 mesi a Romualdo Del Mauro, di Montesarchio

Un anno e 3 mesi. E' la condanna stabilita dal gup Gelsomina Palmieri al termine del rito abbreviato a carico di Romualdo Del Mauro (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), il 27enne di Montesarchio.che i carabinieri avevano arrestato ad aprile. Il giovane era finito in carcere, poi aveva ottenuto i domiciliari, ai quali è ancora sottoposto, per un episodio accaduto il 27 aprile nell'abitazione di due coniugi ai quali aveva chiesto, conoscendoli, di poter cenare con loro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe poi preteso la somma di 20 euro, e, di fronte al loro rifiuto, sarebbe andato in giro nelle varie stanze alla ricerca di denaro. Avrebbe inoltre afferrato un coltello e minacciato i malcapitati. Da qui una colluttazione nel corso della quale sarebbero stati danneggiati alcuni mobili ed arredi. Nonostante gli inviti del padrone di casa ad andare via, il 27enne sarebbe rimasto lì fino all'arrivo dei militari, allertati da una telefonata.

Per lui le accuse di violazione di domicilio, tentata rapina aggravata e lesioni aggravate, per le quali era stata proposta la condanna a 3 anni. Lo stesso Del Mauro, a febbraio, era stato fermato per una vicenda simile, ma era tornato in libertà dopo la convalida.