Hashish e coltellino nei pressi della scuola, segnalati due studenti Controlli dei carabinieri di Telese e delle Unità cinofile

Mezzo grammo di hashish e un coltellino a serramanico sequestrati questa mattina dai carabinieri di Telese Terme durante un servizio effettuato nei pressi di un istituto scolastico in collaborazione con i cinofili dell'Arma di Sarno. Controlli per prevenire l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del comprensorio.

Durante il servizio il cane antidroga Nino ha segnalato ai militari un minore poi controllato e trovato in possesso all’interno di una piega del maglione mezzo grammo di hashish.

Un altro coetaneo, sempre grazie alla segnalazione del cane è invece stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 9 centimetri. I due studenti sono stati rispettivamente segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento per uso personale di sostanze stupefacenti e all’autorità giudiziaria per i minorenni per la detenzione dell’arma bianca