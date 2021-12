Di Maria reintegrato dalla Prefettura nella carica di sindaco di S. Croce Accolto il ricorso dei suoi difensori

Reintegrato nella carica di sindaco di Santa Croce del Sannio. E' la decisione della Prefettura, che ha accolto il ricorso degli avvocati Antonio Leone e Giuseppe Sauchella contro la sospensione, per

Antonio Di Maria, da alcuni giorni in libertà – era ai domiciliari- su ordine del Riesame, che ha disposto per lui la sospensione per 10 mesi dall'esercizio della funzione di presidente della Provincia.

La sospensione dal vertice della Rocca – al centro di un altro ricorso - e da primo cittadino era stata stabilita dal Prefetto a distanza di qualche giorno dal 23 novembre, quando Di Maria era stato arrestato, al pari di altre sette persone, nell'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri sugli appalti della Provincia.