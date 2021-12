Accusato di maltrattamenti, domiciliari revocati per un 50enne La decisione del Gip al termine dell'udienza di convalida. Divieto di avvicinamento alla ex

Dagli arresti domiciliari al divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi dalla stessa frequentati. Questa la decisione del Gip di Carlo che al termine dell'udienza di convalida ha attenuta la misura per un 50enne di Montesarchio – è difeso dall'avvocato Valeria Verrusio - che era stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della propria convivente residente in un altro centro della Valle Caudina. L'uomo era stato dichiarato in arresto, anche alla luce delle norme previste dal “Codice Rosso”, e sottoposto ai domiciliari. Oggi l'interrogatorio e la decisione del giudice di revoca dei domiciliari.