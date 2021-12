Labrador cade nel fiume: salvato dai Vigili del Fuoco L'animale è finito nel Calore alla località Collepiano di Torrecuso

Momenti di apprensione oggi per le sorti di un labrador che, dopo essersi allontanato dalla padrona è caduto nel fiume Calore alla località Collepiano di Torrecuso. A far scattare l'allarme è stata la donna comprensibilmente spaventata per le sorti del suo cane. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamenti di Telese Terme che, non senza difficoltà. Hanno recuperato e portato all'asciutto il cane che è stato poi riaffidato alle cure della proprietaria.