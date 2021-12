Donne accoltellate in casa, dopo 8 mesi agli arresti un 18enne torna in libertà Obbligo di firma per Manuele Maturo, di Benevento, accusato di tentata rapina e tentato omicidio

Dopo otto mesi tra carcere e, soprattutto, domiciliari, torna in libertà, con l'obbligo di firma, Manuel Maturo (avvocato Antonio Leone), 18 anni, di Benevento. Lo ha deciso il Tribunale, dinanzi al quale è in corso il giudizio immediato – la discussione e la sentenza sono previste l'8 marzo – a suo carico per tentata rapina e tentato omicidio.

Le accuse, contestate in concorso anche ad un 17enne - è assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione- per il quale si procede separatamente, sono relative all'accoltellamento di due cittadine cinesi, avvenuto lo scorso 7 aprile nell'appartamento delle donne in via Sant'Antonio Abate, a poca distanza dall'Arco di Traiano.

Secondo il sostituto procuratore Francesco Sansobrino ed i carabinieri, i due, col volto coperto da un cappuccio e da una mascherina chirurgica, e muniti di coltello,sarebbero entrati nella casa ed avrebbero minacciato le malcapitate per farsi consegnare il denaro che avevano. Poi, di fronte alla loro opposizione, le avrebbero colpite ed erano scappati.

Una ricostruzione alla quale i due giovani avevano opposto la propria versione, ognuno di loro addossando all'altro la responsabilità del ferimento.