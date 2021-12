Finisce con la Smart fuori strada, muore un 41enne di Paduli padre di 4 figli Dramma lungo la statale 90 bis

Dramma nella notte lungo la statale 90 bis, dove Luigi Mazzeo, un 41enne di Paduli, sposato e padre di quattro figli, ha perso la vita in un incidente.

Tutto è accaduto al km 18, a poca distanza da Buonalbergo, mentre mancavano una ventina di minuti alll'una: secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, l'uomo, dipendente di un'azienda che opera nel settore energetico, avrebbe perso il controllo della Smart che guidava.

L'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un campo. Niente da fare per il 41enne, inutili i soccorsi. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli addetti del soccorso stradale Boscia.

La salma è stata trasportata presso l'obitorio del San Pio, dove il medico legale Emilio D'Oro procederà, su incarico del Pm, alla visita esterna. Resta da stabilire se sarà disposta o meno l'autopsia.

Enorme la commozione a Paduli per il terribile destino toccato a Luigi, conosciuto e stimato perchè dedito al lavoro ed alla famiglia.

"Un ragazzo perbene, gran lavoratore. Non è una frase fatta: era un uomo bravo, mite, che purtroppo lascia quattro figli", commenta, amaramente, il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli. "Siamo costernati e profondamente addolorati - conclude- per l'ennesima tragedia che ha colpito il nostro paese, dopo quella che meno di due mesi fa ci ha privati del dottore Paolo Ferravante".