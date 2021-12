Gli auguri della Polizia di Stato con sfera di Natale posizionata lungo il Corso FOTO - Il Questore Giobbi: "Questura e città di Benevento sono un'unica cosa"

“Un simbolo per riaffermare che la Questura e la città di Benevento sono un'unica cosa. Questa palla di Natale è per fare gli auguri a tutti i cittadini che passando potranno ammirando”. Così il questore di Benevento Edgardo Giobbi questa mattina quando il direttore di “InCanto di Natale”, Renato Giordano ha posizionato la palla brandizzata Polizia di Stato su uno degli alberi di Natale presenti lungo il corso Garibaldi a Benevento. Una sfera con i colori di istituto come simbolo di vicinanza della Questura all’intera cittadinanza. Presenti anche il sindaco Clemente Mastella, in compagnia di uno dei nipotini, ed il vicequestore Vittorio Zampelli.

Un momento bello in vista del Natale durante il quale il Questore ha anche fatto il punto sui controlli covid e in particolare sul green pass nel Sannio. Verifiche organizzate e analizzate durante i Comitati per l'ordine e sicurezza pubblica presieduti dal Prefetto di Benevento che si tengono settimanalmente. “La popolazione rispetta le norme e i controlli continuano ad essere serrati così come predisposto dal Prefetto. Le multe ci sono state ma i numeri non sono elevati e questo significa che le persone rispettano le regole” ha spiegato il questore Giobbi.