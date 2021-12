Numerosi colpi di pistola esplosi contro un condominio, è giallo a Sant'Agata Nello stabile anche la sede di un'impresa. Centrati portone, uffici e un'auto. Indagano carabinieri

Inquietante intimidazione la scorsa notte a Sant'Agata de' Goti dove qualcuno ha esploso numerosi colpi di pistola contro un condominio in viale Giannelli, all'ingresso del paese. Tutto è avvenuto dopo la mezzanotte ma l'allarme è scattato solo in mattinata quando i residenti si sono accorti di quello che era accaduto.

I proiettili, secondo una prima ricostruzione, avrebbero centrato un portone, una Ford Focus parcheggiata dinanzi lo stabile e l'ufficio di un'impresa che ha sede all'interno della struttura. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato un sopralluogo durante il quale sarebbero stati repertati sembra una decina di bossoli.

Un episodio gravissimo sul quale sono ora in corso le indagini dei militari che hanno ascoltato una serie di persone. All'interno dell'edificio ha sede un'azienda che si occupa di impiantistica. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori.