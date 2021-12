Il giudice Michele Cuoco trasferito alla Cassazione penale A Benevento dal 2006, ora un nuovo incarico

Importante incarico per il giudice Michele Cuoco, trasferito a Roma, presso la Cassazione, come componente di uno dei collegi penali. Cinquantadue anni, in magistratura dal 1998, il dottore Cuoco, dopo l'uditorato nella Capitale, ha esordito nel 2000 a Nola, occupandosi prima di dibattimento penale, quindi di esecuzioni immobiliari.

Nel 2006 l'arrivo a Benevento, dove ha seguito lo stesso percorso: dibattimento penale, esecuzioni immobiliari e giudice delegato ai fallimenti. Ora la nuova tappa di una carriera arricchita anche da numerose pubblicazioni e dalla partecipazione, come relatore, a più seminari per la formazione professionale.