Lite a Montesarchio, sospensione temporanea licenza per una discoteca Il provvedimento del Questore Giobbi dopo l'episodio registrato la notte di Halloween

La sospensione temporanea della licenza per una discoteca di Montesarchio è stata disposta dal questore Edgardo Giobbi dopo che il locale era finito al centro di una lite scoppiata tra alcuni ragazzi la notte del 1° novembre scorso. Episodio in via Amendola per il quale i carabinieri di Montesarchio hanno effettuato le indagini ed avvisato il Questore di Benevento per quanto di competenza. Nelle settimane successive gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno effettuato ulteriori accertamenti. Ora il provvedimento del Questore.

“La sicurezza dei cittadini e, nel caso specifico, dei giovani è una priorità imprescindibile – spiegano in una nota dalla Questura sannita -. È necessario perseguire con determinazione tale obiettivo nel superiore interesse pubblico, favorendo le migliori condizioni per una serena e civile convivenza. L’incremento di episodi di violenza tra giovani, a volte con esiti drammatici, richiede una risposta adeguata delle istituzioni preposte alla sicurezza dei cittadini”. Per questi motivi i controlli, aumentati per le festività natalizie e per l'aumento dei contagi “saranno sempre più indirizzati alla salvaguardia dei giovani e al rispetto delle norme vigenti in materia di attività ricreative”.