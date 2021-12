Dolci natalizi fatti dagli studenti dell'alberghiero per i carabinieri sanniti Scambio di auguri presso il Comando provinciale dell'arma. Alla scuola donato calendario storico

Dopo lo scambio degli auguri natalizi in Questura, il dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. “Le Streghe” di Benevento, Aldo Sarchioto insieme ad una docente e ad una rappresentanza di studenti si sono recati presso il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento dove sono stati accolti dal comandante provinciale Germano Passafiume e dal comandante della Compagnia, Vincenzo Falce. Gli studenti hanno omaggiato i militari con alcuni dolci tipici preparati all'interno dei laboratori didattici. Un gesto per ringraziare i carabinieri per il quotidiano impegno dei militari a tutela della sicurezza dei cittadini. Il colonnello Passafiume, a nome dei carabinieri sanniti ha ricambiato donando al dirigente scolastico una copia dello storico calendario dell’Arma.