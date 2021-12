A Benevento il primo corso di guida sicura per motociclisti dell'Arma Presso il comando provinciale dei carabinieri 12 militari provenienti da tutta la regione

Presso il comando provinciale Carabinieri di Benevento, dopo un corso durato 3 giorni di lezioni teoriche e pratiche, dal 20 al 22 dicembre u.s., come disposto dal Comando Legione Carabinieri Campania, quest’oggi si è concluso il primo ciclo addestrativo di guida sicura per motociclisti a cui hanno partecipato 12 militari provenienti da tutta la regione che, al termine di un esame, sono stati dichiarati idonei ed hanno conseguito la relativa specializzazione. Al corso, che è stato tenuto oltre che da personale dell’Arma, in particolare dal comandante della seconda Sezione Radiomobile di Napoli e due marescialli istruttori, sono intervenuti anche esperti e tutor della Federazione Motociclistica Italiana.