Per sei mesi allontanato dal Sannio, divieto revocato a Pasquale Ucci Il titolare del ristorante Pascalucci era stato colpito dalla misura per bancarotta fraudolenta

Dopo sei mesi in cui non ha potuto dimorare nel Sannio perchè gli era stato vietato, torna a casa Pasquale Ucci, 58 anni, di Benevento, titolare del notissimo ristorante 'Pascalucci', chiamato in causa da una inchiesta del del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, del sostituto Giulio Barbato e della guardia di finanza che ipotizza una bancarotta fraudolenta. Il gip Pietro Vinetti, con il parere favorevole del Pm, ha infatti accolto una istanza dell'avvocato Gerardo Giorgione ed ha revocato la misura, sostituendola con quella dell'obbligo di misura.

Difeso dall'avvocato Andrea De Longis, Pascalucci era stato colpito il 28 giugno dal divieto di dimora disposto in una inchiesta nella quale sono coinvolte anche altre cinque persone – familiari, parenti e non solo – che avrebbero fatto da 'teste di legno'.

Gli inquirenti sono convinti che Ucci,"prima e dopo la sentenza di fallimento del 12.06.2018", avrebbe "distratto, dissipato, dissimulato ed occultato in tutto o in parte i beni aziendali, anche appropriandosene", e non avrebbe "tenuto le scritture contabili e/o le teneva in modo lacunoso tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della ditta individuale dichiarata fallita”. In pratica, sostiene l'accusa, avrebbe continuato a svolgere l'attività di ristorazione tramite l'interposizione fittizia di due società.