Tracciabilità ed etichettatura non corretta: multe e sequestri I controlli dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 600 chilogrammi di alimenti

Sei quintali di prodotti alimentari sono stati sequestrati dai carabinieri forestali nel Sannio. Questo il bilancio dell'operazione “Safe Christmas 21” che ha visto impegnati i militari del Nipaaf e delle Stazioni. Commercializzazione dei cibi sicuri e tutelare la salute dei consumatori l'obiettivo delle verifiche effettuate in tutta la provincia. I prodotti alimentari finiti al centro del sequestro erano in vendita sia nei punti vendita al dettaglio che nella grande distribuzione e dagli ambulanti. Alimenti sequestrati per illeciti riguardanti la tracciabilità e la corretta etichettatura. Al termine delle verifiche sono state comminate multe per un totale di circa 18mila euro.