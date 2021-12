Auto in fiamme nella tarda serata di ieri a Benevento L’incendio ha interessato una Smart e danneggiato un’altra vettura parcheggiata nei pressi

Auto in fiamme ieri sera in un condominio nei pressi dell'ospedale San Pio a Benevento. L'allarme è scattato poco dopo le 22 in via Pacevecchia quando alcuni condomini hanno notato il fuoco che aveva interessato una Smart lasciata in sosta da una donna in un cortile privato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il rogo che ha l'ambito e danneggiato anche una Peugeot parcheggiata nei pressi. Come sempre on questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori. Gli agenti della Volante hanno effettuato il sopralluogo con i vigili del fuoco ed avviato le indagini.