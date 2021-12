Bandito armato di pistola rapina un bar, paura nella notte a Montesarchio L'uomo ha preso l'incasso, gratta e vinci e altra merce. Indagano i carabinieri

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Montesarchio per i dipendenti di un noto bar lungo via Napoli finiti nel mirino di un rapinatore armato di pistola. Tutto è avvenuto intorno alla mezzanotte quando un uomo, con il volto coperto da una mascherina e sembra un cappellino ha fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale impugnando una pistola. Comprensibilmente spaventati i presenti non hanno potuto fare altro che restare immobili. Il malvivente ha quindi rivolto le sua attenzioni ai soldi sistemati nel registratore di cassa che ha portato via al pari di alcuni gratta e vinci, ricariche e qualche stecca di sigarette. Preso il bottino, il rapinatore è scappato all'esterno facendo perdere le sue tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di identificare il rapinatore. Come sempre in questi casi, attenzione investigativa puntata anche su eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti eventualmente nella zona.