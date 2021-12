Comune e Gesesa, indagati assessore, consigliere e dirigente di Palazzo Mosti Sott'inchiesta anche ex amministratore Gesesa, commissario Ato e un ingegnere

L'inchiesta è quella del sostituto procuratore Assunta Tillo sull'inquinamento dei fiumi. Si è chiusa a luglio – ventiquattro gli indagati – e pochi giorni fa è stata scandita dall'annullamento, deciso dal Riesame, del maxi sequestro per 78 milioni di euro a carico della Gesesa.

Un'inchiesta dalla quale è gemmato un ulteriore troncone, relativo a fatti del 2018, che ha chiamato in causa, come destinatari di un invito a rendere interrogatorio a febbraio, altre sei persone: Piero Ferrari, fino al gennaio 2019 amministratore delegato di Gesesa, Giovanni Colucci, commissario straordinario dell'Ato Calore-Irpino e dall'ottobre del 2018 commissario liquidatore dello stesso, Mario Pasquariello, assessore comunale ai Lavori pubblici, Maurizio Perlingieri, dirigente del settore di Palazzo Mosti, e Giovanni Quarantiello, all'epoca capogruppo in consiglio di una delle liste a supporto del sindaco Mastella, primo firmatario di un emendamento, sottoscritto anche da altri rappresentanti dell'assise.

Per tutti una ipotesi di concorso in abuso d'ufficio, prospettata in relazione ad una delibera del 2018 – Pasquariello l'aveva proposta alla giunta che l'aveva approvata, al pari del Consiglio – sull'individuazione della Gesesa come gestore del Scrvizio idrico integrato. Un'iniziativa ritenuta illegittimo dagli inquirenti, secondo i quali l'affidamento sarebbe dovuto andare solo a società interamente pubbliche. Una scelta, quella dell'Ente pubblico, che avrebbe consentito a Gesesa di ottenere l'incarico per la progettazione, andato invece, su decisione dell'Ato, ad uno studio tecnico abruzzese.

Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Sergio Rando, Marcello D'Auria e Luigi Bocchino.

“Riferirò al magistrato quanto è a mia conoscenza, convinto di poter dimostrare la mia totale estraneità ad ogni addebito”, commenta Mario Pasquariello.