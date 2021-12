Carabinieri, vanno in pensione quattro luogotenenti ed un brigadiere Domani ultimo giorno di servizio per Schifano, Diario, Marano, Sgarra e Raffio

Dopo oltre 35 anni nell’Arma dei carabinieri, domani lasceranno il servizio attivo i luogotenenti carica speciale Nicolò Schifano, Mario Diario, Nicola Gerardo Marano ed Andrea Sgarra, ed il brigadiere capo Giuseppe Raffio.

In una nota si legge che “i militari, tutti di pregevole profilo, si sono distinti nel corso della loro carriera per le variegate competenze professionali che hanno consentito la diuturna e pratica risoluzione di innumerevoli situazioni che hanno interessato l’intera provincia. Agli stessi vengono, altresì, riconosciute quelle doti, imprescindibile patrimonio genetico del Carabiniere, di disponibilità, sensibilità d’animo, spirito di abnegazione, che hanno fatto di loro un punto di riferimento sia per le Istituzioni, per la comunità tutta, per i superiori ed i colleghi i quali hanno salutato con stima e riconoscenza il loro operato. Il tutto anche grazie al silente, incondizionato ed imprescindibile appoggio delle loro famiglie”.

Un particolare apprezzamento viene rivolto “al luogotenente Mario Diario, comandante della Stazione di Benevento ed al luogotenente Andrea Sgarra, originario di Andria, giunto a Benevento con la sua famiglia nel lontano 1993 e dopo una lunga gavetta sulla strada, divenuto comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo, si è distinto negli anni per l’indiscussa esperienza maturata e per le pregevoli qualità con le quali ha supportato l’attività con gli organi stampa, divenendo un imprescindibile front – office”.

P.S. Gli altri carabinieri ci perdoneranno se riserviamo un pensiero speciale al luogotenente Andrea Sgarra, che abbiamo apprezzato innanzitutto per le sue qualità umane che lo hanno portato a diventare, per chi fa il nostro mestiere, un preziosissimo punto di riferimento. A lui i ringraziamenti della redazione di Ottopagine, per l'estrema cortesia e la notevole disponibilità espresse nei rapporti professionali. A tutti buona vita.