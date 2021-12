Carabinieri, il bilancio di un anno di attività nel Sannio Prosegue l'impegno dell'Arma anche contro la pandemia. Aumentano i reati scoperti

L'Arma dei carabinieri di Benevento, guidata dal comandante provinciale, il colonnello Germano Passafiume (nella foto) ha tracciato il consueto bilancio delle attività svolte nel 2021. A causa delle pandemia non è stato possibile il tradizionale incontro con la stampa ma solo l'analisi dei dati forniti dai carabinieri. Anche il 2021, secondo anno di emergenza sanitaria, ha visto i carabinieri impegnati per i servizi covid, ovvero controlli e interventi per aiutare i cittadini in difficoltà. Ancora 12 mesi di intenso lavoro anche al fianco delle autorità sanitarie. La caserma Pepicelli, ex scuola allievi al viale degli Atlantici resta l'hub permanente per le vaccinazioni contro il coronavirus. Struttura ampia che sin dal primo momento ben si è prestata anche per i tamponi e le iniziative benefiche organizzate dalla Caritas per la distribuzione dei pacchi alimentari alle persone in difficoltà. Non solo Covid, ovviamente, ma anche controllo assiduo e capillare – grazie alle Stazioni dislocate in quasi tutti i centri sanniti – del territorio. In particolare, nel 2021 sono diminuiti i servizi esterni (35.123) ma è aumentata l'attività di contrasto dei reati e i controlli con 123.407 verifiche a persone ed il controllo di 91.214 veicoli. Quattro sono stati i tentati omicidi avvenuti in provincia di Benevento, di questi tre sono stati scoperti. 21 le estorsioni finite nel mirino dell'arma di cui per 12 sono stati identificati gli autori. Nel 2021 sono aumentate le rapine (26) e i furti (1.197) rispetto all'anno precedente che, però, va ricordato era stato caratterizzato dai lunghi mesi di lockdown totale. I reati commessi nell'anno che sta finendo sono stati in totale 4.330 di cui 1.654 scoperti (37,9%). Circa 1.254 soano stati i chilogrammi di droga sequestrati. 187 le persone arrestare contro le 221 del 2020 e 1.812 invece le persone denunciate. I carabinieri in provincia di Benevento, su 5.389 reati consumati hanno proceduto per 4.330 episodi. Tanti gli incidenti mortali rilevati dai militari nel Sannio. 10 tragici episodi mortali con 141 feriti.

Di seguito le principali operazioni messe a segno dall'Arma nel Sannio

1° aprile 2021 – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone per tentata estorsione. I militari, alcuni travestiti da operai a seguito della denuncia di qualche giorno prima di un imprenditore, vittima di una richiesta estorsiva, attraverso un articolato dispositivo sorprendevano i quattro, tutti pregiudicati, mentre tentavano di riscuotere sul cantiere 10 mila euro.

Compagnia di Cerreto Sannita -07 settembre 2021 – I militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN), hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti responsabili di coltivazione, detenzione al fine di spaccio e cessione a terzi (anche di minore età), di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e hashish.



Benevento, 18 maggio 2021. Operazione Trotta BUS - I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di tre giovani Beneventani per il reato di estorsione in concorso ai danni della TROTTA BUS Services spa.

Benevento, 24 novembre 2021. - I militari del Comando Provinciale di Benevento hanno dando esecuzione a diciotto ordinanze applicative di misure cautelari personali - di cui 8 agli arresti domiciliari e 10 misure interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione - emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di vari soggetti, pubblici ufficiali in servizio presso la Provincia di Benevento, imprenditori e professionisti, ritenuti gravemente indiziati dei delitti di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio ed emissione di fatture o altri documenti nonché dei reati di tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico.

Benevento e provincia, 23 dicembre 2021. REDDITO DI CITTADINANZA - I Carabinieri del locale Comando Provinciale e del N.I.L. hanno passato al setaccio ben 950 nuclei famigliari corrispondenti al 13,3 % dei 7.121 nuclei percettori del beneficio. Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà 253 persone (di cui 153 stranieri) per aver a vario titolo “reso false dichiarazioni o omesso comunicazione di informazioni dovute e omesso di comunicare le variazioni di reddito o di patrimonio una volta percepito legittimamente il reddito”. Tali risultati, hanno permesso di accertare un esborso non dovuto dallo Stato pari a poco oltre 1.000.000 di euro.

Per quanto riguarda i Carabinieri forestali, nel 2021 hanno effettuato numerosi controlli in tutto il Sannio. In particolare hanno effettuato 7.437 controlli, di cui 2.453 a persone e 347 ai veicoli fermati. Hanno altresì accertato 379 illeciti amministrativi e notificato multe per un valore complessivo di oltre 206mila euro con 26 sequestro amministrativi e 358 persone multate. Dodici le persone arrestare negli ultimi 12 mesi.