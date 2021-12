Caccia al cinghiale in area protetta, denuncia e sequestro di una carabina Intervento dei carabinieri forestali nel territorio di Apice

Denuncia e sequestro di fucile e munizioni per un cacciatore di Apice sorpreso dai carabinieri forestali della Stazione di Benevento a cacciare in un'area vietata perchè destinata al ripopolamento nella località Santa Lucia – Sant’Antonio. Per questo motivo per l'uomo è scattata la denuncia ed il sequestro di una carabina per la caccia al cinghiale e 21 munizioni.