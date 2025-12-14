Striscione offensivo contro il liceo Giannone: la condanna del sindaco Mastella Il primo cittadino contro la scritta apparsa davanti al liceo Rummo

Offensivo, discriminatorio, un gesto terribile. Ha ricevuto unanime condanna lo striscione comparso davanti al liceo Scientifico Rummo di Benevento all'indirizzo del Liceo Classico Giannone in occasione del memorial Severino.

Un gesto che ha suscitato anche l'indignazione del primo cittadino di Benevento Clemente Mastella "Il confine tra la rivalità goliardica e l'insulto di pessimo gusto è stato superato nel caso dello striscione apparso al liceo Rummo. La canzonatura è un conto e diverte, l'offesa è un'altra perché contamina tutto. Esprimo dunque una condanna netta per questo episodio" spiega Mastella.

"Mi amareggia ulteriormente la circostanza: la memoria della prof Rita Severino, che è stata esempio di mite sagacia formativa, merita ben altro che scritte sguaiate e maleducate. I licei Giannone e Rummo sono patrimonio prezioso del panorama formativo cittadino e il loro storico, riconosciuto prestigio è il più efficace colpo di spugna per cancellare la scritta e la vicenda" conclude Mastella.