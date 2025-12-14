Benevento, l'U15 è clamorosa: Perugia ko, arriva la 12esima vittoria consecutiva La squadra di Festa ha vinto lo scontro diretto e si è aggiudicata il titolo di campione d'Inverno

Benevento-Perugia 5-3

Benevento: Aruta, Sansaro, Gargiulo, Kaba Diakite, De Vito (25'st Renzi), Circelli, Grosso La Valle (25'st Vigliotti), Licciardi (25'st Maglia), Picarella (10'st Ronga), Di Laora, De Rosa (8'st Sarracino). A disp.: Nuzzo, Mastrovito, Mirra, Laurenza. All.: Festa

Perugia: Arcioni, Capomagi (32'st Crescenzi), Franzese (18'st Mencarelli), Mulamba (32'st Belia), Parreschi (37'st Carlicchi), De Vito, Morresi (1'st Ferraro), Calistri (37'st Roseti), Mariani, Massaro (18'st Siroti), Mengani (32'st Calabrò). A disp.: Bussolini. All.: Gatti

Arbitro: Cava di Castellammare di Stabia. Assistenti: De Rosa e Sagliocca di Castellammare di Stabia

Marcatori: 5'pt Di Laora, 19'pt e 1'st Picarella, 28'pt De Vito, 35'pt Capomagi, 37'pt e 18'st De Vito (P), 29'st Ronga

Successo di grande importanza per l'under 15 del Benevento che all'Avellola ha vinto il big match col Perugia. I grifoni erano gli unici ad aver tenuto testa ai giallorossi fino a questo momento, considerato che il distacco in classifica era sole di tre lunghesse. La formazione allenata da Festa si è presa la dodicesima vittoria consecutiva, con il vantaggio sui grifoni che adesso è di ben sei punti, a una giornata dalla fine del girone d'andata. La sfida è stata combattuta e ricca di gol: dopo cinque minuti, Di Laora ha portato il Benevento in vantaggio. Al 19' è arrivato il raddoppio di Picarella, poi De Vito ha siglato il tris al 28'. Nonostante il passivo, il Perugia non si è perso d'animo e ha riaperto l'incontro con i gol di Capomagi e De Vito che hanno chiuso la prima frazione sul 3-2. Nella ripresa, la Strega ha messo subito a segno il poker con Picarella. Al 18' c'è stata la rete degli ospiti con De Vito, giunta prima della marcatura di Ronga che ha portato il punteggio sul definitivo 5-3. Festa grande tra i giallorossi che continuano la propria marcia trionfale, guadagnandosi il titolo di campioni d'inverno. Nella prossima giornata, il Benevento chiuderà il girone d'andata contro il Foggia.