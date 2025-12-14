Under 17, Benevento sconfitto: il Perugia espugna l'Avellola I grifoni si sono imposti in casa dei giallorossi col punteggio di 4-3

Benevento-Perugia 3-4

Benevento: Chiariello, Petrizzo, Pane, Viscovo (1'st De Benedetto), Colella (18'st Biondi), Jerradi, Migliaccio (1'st Lo Russo)(32'st Cimmino), Carandente, Amico, Perfetto (28'st Spinesi), Pirozzi (28'st Cammarota). A disp.: Tagliente, Liguori, Pacifico. All.: Schiavi

Perugia: Cataldi, Bisonni, Ciappi, Ciarapica, Santillo (40'st Auricchio), Ragni, Olimpieri (23'st Lalleroni), Pierangelini, Iachini (23'st Sabatino), Raffaelli (15'st Calvà), Zompetta (40'st Bucarini). A disp.: Tarducci. All.: Anelli

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata. Assistenti: Forgione di Avellino e Scognamiglio di Caserta

Marcatori: 14'pt Ciappi, 20'pt Bisonni, 31'pt e 42'st su rig. Amico, 35'pt Raffaelli, 25'pt Auricchio, 46'st Cammarota

Sconfitta casalinga per l'under 17 del Benevento contro i pari età del Perugia. La Strega non ha demeritato sotto il profilo della voglia e della coralità, ma errori individuali e poca concentrazione in fase difensiva non le hanno permesso di conquistare un risultato positivo. Il Perugia ha siglato due reti con Ciappi e Bisonni, precisamente al 14' e al 20' del primo tempo. Il Benevento ha accorciato le distanze con un colpo di testa di Amico, ma poco dopo Raffaelli ha portato il punteggio sul 3-1. Nella ripresa, la squadra di Schiavi ha stazionato stabilmente nella metà campo dei grifoni, ma al 25' Auricchio le ha tagliato le gambe con la rete del poker. Nel finale, la Strega ha cercato in tutti i modi di tentare l'impresa. Al 42' Amico ha gonfiato la rete su rigore, poi Cammarota ha siglato il terzo gol giallorosso, ma mancava poco tempo e il Benevento non è riuscito a pareggiare il match. Nella prossima giornata, gli stregoncini chiuderanno il girone d'andata in casa del Foggia.