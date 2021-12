Addio ad Antonio Babila, il poliziotto con i baffi più simpatici al mondo Benevento. Si è spento questa mattina a 63 anni

Impossibile, o quasi, non conoscerlo. Con quei baffoni e (molto spesso) i Rayban che facevano tanto anni '70, quell'espressione apparentemente burbera dietro la quale si nascondeva una enorme simpatia, Antonio Babila, sovrintendente capo coordinatore della Polizia, è stato per decenni una presenza costante in tutte le occasioni più importanti e delicate sul versante dell'ordine pubblico.

Aveva 63 anni, se ne è andato per sempre questa mattina, dopo aver combattuto strenuamente, così come era nel suo Dna. Poliziotto d'altri tempi, Antonio Babila ha indossato la divisa per trentanove anni, distinguendosi per le notevoli dosi di esperienza che ha sempre messo in campo. Nel 2013 era stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2018, quando era andato in pensione, a tutti era sembrato strano non vederlo più in Questura, negli uffici della Digos in cui aveva operato per lungo tempo.

Un momento, quello del congedo dal servizio, che lui, allenato dalla vita a superare ogni problema, aveva accolto con un pizzico di comprensibile commozione. Lascia la moglie e due figli. Mancherà anche a noi che lo abbiamo incrociato migliaia di volte in strada, dove gli piaceva (e ci piace) lavorare.