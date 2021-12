Ladri nel complesso di Sant'Ilario a Benevento, rubati soldi e pc Incursione nella notte all'interno dell'infopoint della struttura a pochi passi dall'Arco di Traino

Hanno sfondato, probabilmente con una pietra, uno dei vetri delle finestre dell'Info point e biglietteria per entrare nella struttura in legno a margine del complesso monumentale Sant'Ilario a Port'Aurea a pochi passi dall'Arco di Traino finito nel mirino dei ladri la scorsa notte. I balordi hanno portato via, secondo una prima ricostruzione, alcune centinaia di euro custoditi in una cassa ed un computer. Questa mattina, alla riapertura della struttura turistica, gestita da Sannio Europa, società in house alla Provincia di Benevento, la scoperta dell'incursione. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.