Auto sbanda e impatta contro guardrail, 24enne in codice rosso Incidente stradale questa sera lungo la statale Fortorina, nel territorio di Benevento

È stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento il 24enne rimasto coinvolto questa sera in un incidente stradale mentre percorreva la Statale Fortorina. Il sinistro intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione ora al vaglio delle forze dell'ordine, il malcapitato sembra si trovasse alla guida di una Toyota. All'improvviso avrebbe perso il controllo dell'auto che è finita contro i guardrail che costeggiano la carreggiata. Violentissimo l'impatto contro le barriere. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi gli agenti della volante, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane poi trasferito in codice rosso in ospedale. Sulla dinamica sono ora in corso le indagini che dovranno chiarire le cause.