Daniela Iscaro neo commissario della Polizia Benevento. Laureata in Giurisprudenza, è 'figlia d'arte'

E' una 'figlia d'arte', ha seguito le orme del papà. Lui, Vincenzo, ispettore della Mobile e della Digos da anni in pensione -, lei neo commissario di Polizia.

E' il traguardo tagliato da Daniela Iscaro, laureata in Giurisprudenza, dopo il superamento del concorso per l'accesso al ruolo di funzionario. Ancora una divisa blu in famiglia, dunque, nel segno di una tradizione che continua.

Enorme la soddisfazione anche della mamma Maria Rita e della sorella Carmen, alla dottoressa Daniela i complimenti della redazione di Ottopagine.