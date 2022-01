Fiamme da una stufa, paura e una persona ferita al Triggio L'incendio all'interno di un'abitazione nei pressi di Port'Arsa

E' di una persona ferita il bilancio dell'incendio divampato questo pomeriggio nella zona del Triggio a Benevento. Le fiamme, divampate probabilmente per il malfunzionamento di una stufa a bioetanolo, hanno interessato il soggiorno della casa al piano terra nella zona tra via San Filippo e Port'Arsa all'interno della quale si trovavano un uomo e una donna. L'allarme è scattato intorno alle 17.3. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, gli agenti della volante e le ambulanze del 118. Portati in salvo all'esterno dei locali, per l'uomo si è reso necessario il trasferimento in ospedale a causa delle ustioni riportate.