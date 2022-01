Bomba esplode dinanzi ad una rivendita di tabacchi, danni ingenti e paura FOTO - Grave episodio nella notte a San Leucio del Sannio. Indagano i carabinieri

Inquietante episodio nella notte a San Leucio del Sannio dove una bomba è stata fatta esplodere dinanzi alle vetrate di una rivendita di tabacchi in via Verdi. È accaduto poco dopo le 4 di questa mattina quando il silenzio della notte è stato rotto all'improvviso da un botto fortissimo. Una bomba innescata è fatta esplodere dinanzi all'attività commerciale "La Tabaccheria". La deflagrazione ha mandato in frantumi numerosi vetri anche delle strutture vicine e creato danni ingenti. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco. Per fortuna non si registrano feriti. Paura per i residenti svegliati all'improvviso dal botto.

AGGIORNAMENTO

In frantumi i vetri di alcuni palazzi nei pressi dell'attività commerciale, lungo via Verde. Danni anche alle porte e le insegne di un bar adiacente e uno studio veterinario.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza presente a San Leucio del Sannio.