Il vostro cane ha orinato nell'ascensore... E picchia una famiglia Benevento. Incredibile episodio al rione Libertà, sei le persone medicate

Li ha picchiati perchè li riteneva responsabili di aver lasciato che il loro cane orinasse nell'ascensore. L'episodio, accaduto al rione Libertà, risale a qualche sera fa ed è finito al centro di un intervento delle forze dell'ordine e del 118 e di una denuncia presentata ai carabinieri.

Il protagonista è un 30enne già noto alle forze dell'ordine che, dopo aver scoperto che la cabina dell'ascensore era insozzata, ha raggiunto il piano superiore ed ha bussato alla porta di una famiglia che vive nello stesso palazzo. Ad aprire è stata una donna, alla quale – secondo una prima ricostruzione - il giovane avrebbe 'esternato' ad alta voce tutto il suo disappunto – chiamiamolo così - per ciò che aveva visto. La poverina ha cercato di replicare, sostenendo che il suo cane non c'entrava nulla.

Ma lui, per tutta risposta, l'avrebbe schiaffeggiata un paio di volte e poi l'avrebbe colpita con dei calci. L'inevitabile trambusto e le urla hanno richiamato l'attenzione del marito, che stava salendo dal garage. E' corso per capire cosa stesse capitando e, quando si è imbattuto nel 30enne, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento: botte e ancora botte. I coniugi, comprensibilmente spaventati, sono riusciti a rientrare nel loro appartamento e a mettersi al sicuro; poi, dopo aver dato l'allarme, hanno telefonicamente avvertito i figli, raccomandando loro di stare attenti.

Tutto inutile: anche loro hanno incrociato l'autore del gesto lungo le scale, anche per loro, e per altri due congiunti, la brutta sorpresa di dover fare i conti con lui. Il bilancio conclusivo parla di sei persone - sono assistitite dall'avvocato Fabio Russo- che hanno fatto ricorso alle cure dei medici, che li hanno giudicate guaribili con prognosi tra i 3 e i 15 giorni.

Se le cose sono andate così come le vittime le hanno descritte, una bruttissima pagina. Scritta con comportamenti inaccettabili. Perchè, anche se gli escrementi dei cani vengono lasciati ovunque per l'inciviltà e la maleducazione dei loro padroni- troppo poco, o per niente, sanzionati per la mancata raccolta dei bisognini degli animali che portano al guinzaglio-, scatenando la reazione dei cittadini, niente può giustificare condotte violente come quelle ipotizzate.