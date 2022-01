Che diamine, per noi neanche un calzino bucato e da rammendare Niente regali dalla Befana

Provo ad immaginare la fortissima delusione che quanti come me hanno probabilmente provato questa mattina. Ci siamo svegliati ed abbiamo sperato che anche per noi ci fosse una sorpresa. Niente di niente: non dico una calza di quelle stracolme di doni e preparate per l'occasione, ma almeno un calzino, anche se bucato e da rammendare. Zero, anzi triplo zero.

Dobbiamo aver combinato qualcosa se la Befana non ci ha portato neanche un fico secco. Facciamo parte di quella larghissima fetta di cittadini che evidentemente non meritano alcun regalo. Forse perchè proviamo a comportarci correttamente, a seguire le regole, a conservare il rispetto per gli altri che ci è stato insegnato da piccoli. Per quel che mi riguarda, in questi dodici mesi ho continuato ad avere la libertà di raccontare in assoluta libertà, senza eterodirezioni interessate, senza 'guide' illuminate solo dai loro miseri interessi, senza mai accodarmi al gregge.

Una piccola digressione personale che conta poco. Ciò che davvero importa è il destino toccato in sorte ai moltissimi che non cercano facili scorciatoie, che non abbaiano perchè il padrone li chiami, fischiettando, e li silenzi, che fanno il loro dovere e ad agiscono correttamente. E non perchè siano migliori – il rischio di cadere è sempre in agguato per ogni essere umano-, ma per l'educazione ricevuta. Un termine sempre meno di moda, sopraffatto e sostituito, ahimè, dalla corsa sfrenata a fregare il prossimo, dall'ambizione sempre pronta a genuflettersi.

Va così, inutile illudersi: una considerazione scevra da ogni moralismo, ancorata esclusivamente ad una realtà che offre una moltitudine di esempi di un certo tipo di modus vivendi. Ognuno resiste come può nel complicato e difficile esercizio dell'esistenza, tra problemi che non mancano mai.

Forse è anche colpa della mancata adesione alle nuove forme di comportamento, che non contemplano la possibilità che una buona azione sia ricompensata da un sorriso, da un grazie. Ecco perchè dobbiamo metterci l'animo in pace: se la vecchina con la scopa ci ha ignorato, abbiamo qualcosa da farci perdonare.