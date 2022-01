Maltrattamenti e lesioni personali aggravate alla moglie, in carcere un 43enne La misura eseguita dai carabinieri di San Leucio del Sannio

E' gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Ed è per questo motivo che a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio, nel primo pomeriggio, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di un 46enne del posto.

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia presentata dalla moglie che aveva spiegato ai militari di essere vittima di abituali maltrattamenti da parte del marito, che l’aveva più volte percossa con violenza, con calci, schiaffi, pugni e spintoni, l’aveva minacciata di morte ed offesa con epiteti ingiuriosi.

In un episodio, avvenuto a novembre scorso, la vittima era stata picchiata ed era stata medicata con una prognosi di sette giorni.

“L’attività di indagine – spiega il Procuratore Capo Aldo Policastro - permetteva così di raccogliere celermente gravi indizi di reato a carico del 46enne, e il GIP presso il Tribunale di Benevento, accogliendo la richiesta della locale Procura, emetteva il provvedimento applicativo della massima misura custodiale, unica ritenuta idonea alla luce della vicinanza temporale dei fatti e della condotta particolarmente violenta dell’indagato, essendo verosimile che lo stesso possa perpetrare ulteriori gesti di violenza con l’intento di portare ad esecuzione i propositi criminosi più volte manifestati”.