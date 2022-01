Carabinieri, al luogotenente Filomeno Di Biase la Medaglia Mauriziana al merito E' il responsabile della sezione di pg dell'Arma presso la Procura

Ha ricevuto la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare: l'ennesimo riconoscimento per il luogotenente carica speciale dei carabinieri Filomeno Di Biase, che negli anni è stato uno degli investigatori dell'Arma sannita più in prima linea, impegnato in numerose indagini contro la criminalità.

Attuale responsabile della sezione di pg dei carabinieri presso la Procura, dove opera dal 2001, a Di Biase è stato assegnato dal Presidente della Repubblica un riconoscimento - si legge in una nota- "per le consolidate esperienze professionali maturate, riservato ai militari particolarmente meritevoli che abbiano compiuto 50 anni di servizio utile, calcolati secondo particolari parametri che prendono in considerazione, tra l’altro, gli anni di servizio e i periodi di Comando prestati, tra i quali quelli svolti presso importanti Reparti della capitale sin dal 1986, data del suo arruolamento".

La Medaglia, le cui radici "affondano nella storia, con l’istituzione, nel 1434, dell’Ordine Cavalleresco di San Maurizio, costituisce da sempre il raggiungimento di un ambito traguardo ed un giusto motivo di soddisfazione per i militari che ne beneficiano". Come Filomeno Di Biase, al quale il comandante provinciale ha rivolto "un plauso ed un augurio".