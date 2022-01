Il 43enne sangiorgese: Abbiamo litigato, ma ci siamo strattonati a vicenda Interrogato l'uomo, ai domiciliari da qualche giorno per le condotte ai danni ex convivente

Ha ammesso la lite, anche accesa, con l'ex convivente. L'ho strattonata, è vero, ma perchè lei faceva altrettanto con me, ma non l'ho mai maltrattata. Si è difeso così dinanzi al gip Pietro Vinetti, che lo ha spedito ai domiciliari, il 43enne di San Giorgio del Sannio arrestato qualche giorno fa dalla Mobile. Assistito dall'avvocato Nicola Covino, l'uomo ha fornito la sua versione, spiegando che la loro relazione era andata avanti fino al maggio del 2021.

Il 20 novembre, poi, l'episodio accaduto, alla presenza di alcuni testimoni, in un'area di servizio in via Nenni, a Benevento. E' qui che i due si sarebbero dati appuntamento: un incontro nel corso del quale gli animi si sarebbero surriscaldati.

Secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe aggredito la donna mentre si trovava ancora all’interno della sua autovettura, “afferrandola con violenza per i capelli, trascinandola fuori dal veicolo e strattonandola per farla salire a bordo della sua macchina, nonostante il rifiuto della vittima". Lei aveva perso le scarpe, poi era riuscita a liberarsi e a rifugiarsi nel bar dell'impianto.