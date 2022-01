Avvocato si fa un selfie in Tribunale: Entrato senza green pass e tampone Il post è stato poi rimosso. Convocato dal Consiglio dell'Ordine

Il suo gesto non poteva passare inosservato agli occhi del Consiglio dell'Ordine forense, che lo ha subito convocato, e non solo. Se voleva essere una forma di scherzo – diciamo così-, o una provocazione, sono entrambe riuscite male, molto male.

Perchè farsi un selfie al primo piano del Tribunale per annunciare di essere entrato senza 'green pass' o tampone, aggirando i controlli, non è stata una bella idea. Il protagonista è un avvocato che ha diffuso su facebook la sua iniziativa, con un post, poi rimosso, rimasto in rete per ore, accompagnato dagli immancabili commenti.

Lo ha fatto per esibizionismo, per esprimere il suo dissenso contro la norma, o per altre motivazioni che ci sfuggono? Boh. Di certo c'è che la 'notizia' è corsa in un attimo di bocca in bocca, scatenando tantissime reazioni di segno negativo. Succede anche questo.